Две катастрофи с автобуси в Турция, ранените са общо 70 (Видео)

Две катастрофи с общо 70 ранени са станали в Турция в рамките на денонощие, съобщи TRT Haber.
Пътнически автобус се е хлъзнал по мокра настилка и се е преобърнал в канавка на шосето Кириккале-Самсун тази нощ. При инцидента са ранени 40 от 42-мата човека в автобуса.
След получаване на сигнала на мястото на инцидента били изпратени екипи на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации, Националния медицински спасителен екип на Турция, пожарната, полицията, жандармерията и здравните служби.
След оказване на първа помощ ранените са били транспортирани с линейки до болниците в града.
Тази сутрин на улица в истанбулския квартал „Нишанджа" са се сблъскали пътнически автобус и лек автомобил. Автобусът се е ударил и в пътен знак. 30 са ранени при инцидента, като двама от тях - тежко.
След получаване на сигнала на мястото на инцидента били пратени полицейски, медицински и пожарни екипи.