Две катастрофи с автобуси в Турция, ранените са общо 70 (Видео)

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Две катастрофи с общо 70 ранени са станали в Турция в рамките на денонощие, съобщи TRT Haber.

Пътнически автобус се е хлъзнал по мокра настилка и се е преобърнал в канавка на шосето Кириккале-Самсун тази нощ. При инцидента са ранени 40 от 42-мата човека в автобуса. Kırıkkale'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrilen yolcu otobüsünde 40 kişi yaralandı. pic.twitter.com/ijPmzTpngp — BPT (@bpthaber) July 24, 2026

След получаване на сигнала на мястото на инцидента били изпратени екипи на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации, Националния медицински спасителен екип на Турция, пожарната, полицията, жандармерията и здравните служби. Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var



Kırıkkale'de şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yolcu yaralandı.



Kaza, Kırıkkale-Çorum kara yolu Kimeski Mahallesi mevkisinde meydana geldi.



Doğu Kars firmasına ait yolcu otobüsünün henüz bilinmeyen bir… pic.twitter.com/P6f25R9sbg — Yedi23haber (@Yedi23haber) July 24, 2026

След оказване на първа помощ ранените са били транспортирани с линейки до болниците в града.

Тази сутрин на улица в истанбулския квартал „Нишанджа" са се сблъскали пътнически автобус и лек автомобил. Автобусът се е ударил и в пътен знак. 30 са ранени при инцидента, като двама от тях - тежко. 🚨 Eyüpsultan’da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada bazı yolcular yaralandı.



📍 Nişanca Mahallesi Yavedut Caddesi’nde meydana gelen kazada, seyir halindeki otobüs çarpışmanın ardından kontrolünü kaybederek bir tabela direğine çarptı.



🚑 İhbar üzerine olay yerine… pic.twitter.com/YRoPeG6ES4 — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) July 25, 2026

След получаване на сигнала на мястото на инцидента били пратени полицейски, медицински и пожарни екипи.