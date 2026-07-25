ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ивелин Попов даде съвет на руски гранд

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23282509 www.24chasa.bg

Две катастрофи с автобуси в Турция, ранените са общо 70 (Видео)

692
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
КАДЪР: Екс/@Yedi23haber

Две катастрофи с общо 70 ранени са станали в Турция в рамките на денонощие, съобщи TRT Haber. 

Пътнически автобус се е хлъзнал по мокра настилка и се е преобърнал в канавка на шосето Кириккале-Самсун тази нощ. При инцидента са ранени 40 от 42-мата човека в автобуса.

След получаване на сигнала на мястото на инцидента били изпратени екипи на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации, Националния медицински спасителен екип на Турция, пожарната, полицията, жандармерията и здравните служби. 

След оказване на първа помощ ранените са били транспортирани с линейки до болниците в града.

Тази сутрин на улица в истанбулския квартал „Нишанджа" са се сблъскали пътнически автобус и лек автомобил. Автобусът се е ударил и в пътен знак. 30 са ранени при инцидента, като двама от тях - тежко. 

След получаване на сигнала на мястото на инцидента били пратени полицейски, медицински и пожарни екипи. 

КАДЪР: Екс/@Yedi23haber

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Не всички ще умрем! Ето една хубава новина