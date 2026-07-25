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Кметът на Бордо за пожарите: Градът няма да се евакуира засега

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Евакуирани жители от съседни на Бордо места, засегнати от пожара. СНИМКА: РОЙТЕРС

Евакуация на френския град Бордо не се планира на този етап, въпреки че горски пожари бушуват на няколко десетки километра от него, заяви кметът на града Тома Казнав, цитиран от Франс прес.

"Хората в Бордо не се подготвят за евакуация. Градът не попада в обхвата на действащия евакуационен план западно от нас", каза Казнав на пресконференция. По думите му евакуацията "не е на дневен ред", но местните власти са готови да реагират при промяна на ситуацията, предаде БТА.

Между 5000 и 6000 души от съседни населени места вече са потърсили подслон в Бордо заради разпространяващите се пожари.

До момента над 250 хил. души са били евакуирани във Франция и Испания заради мащабните горски пожари.

Във Франция са евакуирани около 167 хил. души в департамента Жиронд и още около 30 хил. в Ланд. В Испания властите съобщиха за още 10 хил. евакуирани, с което общият брой на засегнатите от евакуации в страната достигна 45 хил. души.

Евакуирани жители от съседни на Бордо места, засегнати от пожара. СНИМКА: РОЙТЕРС

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