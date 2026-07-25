Нидерландия въвежда точкова система за опасните шофьори

Нидерландия въвежда точкова система за опасно шофиране, с която полицията и съдебната система ще следят по-стриктно рецидивистите на пътя.

Шофьори, хванати да използват мобилен телефон зад волана, да карат след употреба на алкохол или да извършват други опасни нарушения, ще получават наказателни точки, пише БТА.

Тези, които натрупат твърде много точки в рамките на една година, ще бъдат поставяни под допълнително наблюдение, съобщиха полицията, прокуратурата и Министерството на правосъдието пред телевизия RTL Nieuws.

При обичайни нарушения, като използване на телефон по време на шофиране или липса на предпазен колан, ще се начислява по една точка в допълнение към глобата. За по-тежки нарушения, сред които шофиране в нетрезво състояние, причиняване на тежка катастрофа или управление без книжка, ще се присъждат две или три точки.

Шофьорите, които съберат шест или повече наказателни точки за период от 12 месеца, ще попаднат в специален списък на рецидивистите.

По данни на RTL Nieuws около 30 хил. души годишно биха попаднали в тази категория. Според изчисления на базата на данни от Централното статистическо бюро, ако системата беше действала през 2025 г., 29 720 участници в движението биха натрупали шест или повече точки.

Сред системните нарушители преобладават младите мъже, като жените са едва около 5%. През 2025 г. близо 2650 от рецидивистите са били под 18 години. Всеки осми от най-опасните шофьори вече е имал предишни присъди за нарушения на пътя.

Властите признават, че глобите и досегашните наказания често не са успявали да променят поведението на най-упоритите нарушители. "Предпочитаме тези хора да не се движат по пътищата, защото това просто създава опасност", заяви представителят на полицията Фриц Линдеман.

Новата система трябва да помогне на властите да идентифицират по-бързо рисковите шофьори и да предприемат по-целенасочени действия срещу тях. Как точно ще изглеждат тези мерки, все още се обсъжда.