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Шестима са арестувани за убийство на 22-годишен при меле с ножове в Лондон

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Заподозреният е арестуван. Снимка Pixabay

Шестима са арестувани за убийство на 22-годишен, който е намушкан до смърт при сбиване с ножове в лондонския квартал Клафъм. Още четирима са ранени. 

Мъжът е намушкан до смърт тази сутрин.

Полицията е се отзовама на сигнал в 4:37 ч. след нападението на 22-годишния мъж, който по-късно е починал заради прободна рана.

Четирима други мъже са хоспитализирани, но без опасност за живота, пише "Дейли мейл". 

Четиримата арестувани са на възраст между 23 и 27 години, част от тях са сред ранените.

Смята се, че намушкването е станало около Тремадок Роуд и Клапам Хай Стрийт.

Главният инспектор Сара Лий, която ръководи разследването, заяви, че полицейските разследвания „напредват бързо".

Тя каза, че през деня ще има засилено полицейско присъствие, докато разследването продължава.

Изображения от Клапам показват полицейски коли, блокиращи движението, и лента, маркираща кордона на местопрестъплението.

Името на жертвата все още не е обявено, но лондонската полиция заяви, че най-близките роднини са били информирани.

Главният инспектор Лий каза: „Разследването ни напредва бързо и разбираме, че жертвата е била намушкана около 4:20 ч. сутринта близо до Тремадок Роуд в Клапам. Служителите арестуваха шестима мъже по подозрение в убийство и работим бързо, за да установим какво се е случило."

Началник на полицията Марк Галахър каза: „Това е трагичен инцидент и нашите служители продължават да подкрепят семейството на младия мъж, който, за съжаление, почина.

„Разбираме, че това ще предизвика безпокойство сред местната общност и специализираните детективи правят всичко възможно, за да установят какво се е случило.

„Молим всеки, който има информация или е станал свидетел на нещо в ранните часове, да се свърже с нас и да ни помогне в текущото разследване."

Служителите казаха, че тези, които имат информация, могат да се свържат с полицията или да се обадят анонимно на независимата благотворителна организация Crimestoppers.

Заподозреният е арестуван. Снимка Pixabay

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