Рекорд във Франция: 98 хиляди хектара изгорели от началото на годината

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98 хиляди хектара площ са изпепелени във Франция от началото на годината. Това е исторически рекорд, обяви днес министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез, пишат Франс Прес и БТА.

На територията на страната все още има редица пожари, които не са локализирани, сред които тези в департаментите Жиронд, Ланд и Вар.

Само в департамента Жиронд, в Югозападна Франция, огънят е обхванал най-малко 40 000 хектара – площ, четири пъти по-голяма от тази на Париж.

Общо близо 200 хиляди души са били евакуирани заради пожарите в Югозападна Франция, от които 167 000 само в Жиронд.

Евакуация на Бордо, голям град в Югозападна Франция, „не стои на дневен ред" въпреки пожара, който бушува на няколко десетки километра от него, заяви днес кметът Тома Казнав. По-рано тази сутрин от околните предградия бяха евакуирани хиляди. В Бордо са намерили убежище между 5000 и 6000 души.

Френският премиер Себастиен Льокорню свика за късния следобед ново заседание на междуведомствения кризисен щаб заради горските пожари, обхванали страната.

Шофьорите бяха посъветвани да избягват региона заради бушуващите пожари.

"Пожарите, които обхванаха нашата страна, достигнаха досега невиждани мащаби", написа тази сутрин Льокорню в социалната мрежа Екс.

На място са изпратени и армейски части, които да помогнат в борбата с пламъците.

На север от Бордо димът от горските пожари достигна до департамент От Виен, където местните власти призоваха жителите да държат прозорците и вратите си затворени.

Средната температура този месец в район Аквитания е била 32,2 градуса - със 7,3 градуса над средната норма за месец юли в периода 1961 - 1990 г., показват данните на климатичния монитор на Ройтерс.