Австрия предлага Брюксел да намали еврокомисарите

Да се намали броят на членовете на Европейската комисия предлага австрийският министър по европейските въпроси Клаудия Бауер.

"Дали този изключително голям брой еврокомисари, заедно с техните кабинети, административни екипи и служби, наистина е необходим?", пита тя в интервю за германския вестник "Велт ам зонтаг".

В момента всяка от 27-те държави членки на Европейския съюз излъчва по един еврокомисар. От Австрия това е комисарят по въпросите на миграцията Магнус Брунер. Еврокомисарите са длъжни да защитават интересите на Европейския съюз като цяло, а не националните интереси на своите държави, пише БТА.

На въпрос на изданието дали познава по име всичките 27 еврокомисари, Бауер откровено отговаря: „Не."

Според нея е време „прекомерният брой" на еврокомисарите да стане предмет на политически дебати. Тя заявява: „Това, че ЕС има 27 държави членки, не означава автоматично, че трябва да има и 27 еврокомисари, всеки със собствен кабинет, административен апарат и служби. Някои ресори се припокриват, а други задачи биха могли да останат в компетентността на държавите членки."

Идеята за по-малка и по-ефективна Европейска комисия не е нова. Тя първоначално беше включена в Договора от Лисабон, но не беше приложена поради съпротивата на Ирландия. Затова през 2013 г. държавните и правителствените ръководители на ЕС приеха безсрочно изключение, което позволява всяка държава член да продължи да изпраща по един еврокомисар. В Договора от Лисабон, който влезе в сила през 2009 г., е предвидено Европейската комисия да се състои от 18 комисари, което съответства на две трети от броя на държавите членки.

Ако тази разпоредба бъде приложена, държавите членки ще се редуват при излъчването на свои представители чрез справедлива ротационна система, при която големите и малките държави ще бъдат третирани равнопоставено.