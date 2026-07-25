Четвърт милион души са евакуирани заради пожарите в Испания и Франция

Четвърт милион души са евакуирани в Испания и Франция заради бушуващите горски пожари. В Испания разселените са около 70 хиляди.

Мащабът на горските пожари, подхранвани от високите температури и дългосрочните последици от изменението на климата, изненада пожарните екипи и властите и в двете страни. В Испания огънят се е разпространил толкова бързо и бурно, че не е могло да бъде овладян. Във Франция някои хора дори са избягали с лодка, когато пламъците са обхванали туристически селища на атлантическото крайбрежие.

Поредицата от горещи вълни, които тази година настъпиха необичайно рано и с голяма сила, а Европа бе обхваната от рекордно високи температури, превърна местата с горска и храстовидна растителност в лесно възпламеними територии.

Пожари вече са изпепелили 130 000 хектара горски площи тази година в Испания, което е ръст спрямо 100 000 хектара за последното десетилетие, каза днес испанският премиер Педро Санчес при посещението си в кризисен център, западно от Мадрид.

Той заяви, че по-благоприятното време днес предлага възможност за пожарните екипи да овладеят пламъците.

Регионалното правителство на Мадрид заяви, че огнищата са намалили интензитета си с утихването на ветровете и падането на температурите.

Други европейски страни също се включиха с помощ. Италия заяви, че изпраща в Испания два от своите противопожарни самолети за разпръскване на вода "Канадеър".

Испанската Служба за гражданска защита каза, че днес очаква пристигането на още два самолета от Гърция, които ще се присъединят към самолетите на Нидерландия и Португалия за борба с пламъците, които вече са разположени в Испания.

Франция се подготвя да използва голям специално адаптиран товарен самолет, за да разпръсква огнезадържащ препарат в борбата с пламъците, които наложиха евакуацията на десетки хиляди хора, включително от някои предградия на лозарския регион около град Бордо, предаде Асошиейтед прес. Министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез каза, че тежкият самолет А400М ще бъде включен в очакваната "дълга и много трудна" борба с пламъците в региона Жиронд в Югозападна Франция.

Очаква се вятърът да промени посоката си от запад на изток днес следобед, което може да доведе пожара по-близо до Бордо. Пожарни екипи и властите копаят просеки, използват огнезадържащи препарати и предприемат други мерки, за да блокират разпространението на огъня. Пожарът гори на около 30 км западно от града.

Правителството мобилизира войници в борбата с пламъците и бързо достави 1,5 милиона маски за лице, за да се предпазят хората от задушливия дим. Властите наредиха на хората между пожара и Бордо да се евакуират, включително от части от западните предградия на града и други градове и села, пише БТА.

Премиерът Себастиен Льокорню нарече пожарите "безпрецедентни" и заяви, че пожарът в Жиронд гори с такава сила, че генерира собствен вятър.

"Нашият приоритет е ясен – опазване на човешки животи", написа той в социалната мрежа Екс и добави, че заповедите за евакуация "трябва да бъдат изпълнявани без забавяне".

Днес пожарните екипи са били подсилени със стотици войници, а региона Жиронд са доставени маски за лице, които да предпазят хората от излагането на потенциално токсичен дим.

Десетки френски огнеборци са ранени, съобщиха властите, но не дадоха информация за загинали и в двете страни, въпреки сцените на паника, когато хората бягаха с колите си, а полицията ходеше от врата на врата, за да ги призове да се евакуират на фона на огромни кълбета дим в небето.

Франция очаква два самолета за гасене от Хърватия, както и два други от Португалия. Два хеликоптера "Блек Хок" също трябва да пристигнат от Чехия и Словакия.

Префектът на региона Жиронд Софи Брока снощи каза, че силни ветрове от запад са довели до приближаването на пламъците до градската зона на Бордо. Издадени са заповеди за евакуация за западните предградия на Бордо, включително Льо Аян и части от Езин и Мериняк, където се намира летището на града. От летището съобщиха, че то остава отворено, но автобусният и трамвайният транспорт до него е преустановен.

Пожарът в Жиронд избухна в сряда, близо до полуостров Кап Фере на френското атлантическо крайбрежие, разположен на 60 км от Бордо.