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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23282946 www.24chasa.bg

Блато стана обект на ЮНЕСКО, вижте кои са другите (Галерия)

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Блатото Окефеноки в САЩ Снимка: Юнеско

Блатото Окефеноки в САЩ, вековен център за производство на порцелан в Източен Китай, шест древни медини на Коморските острови са сред новите обекти, добавени към Списъка на световното културно и природно наследство на Организацията на ООН за образование. До момента са одобрени 13 нови кандидатури, но предстои разглеждането на още.

Заседанието на 48-ата конеференци е в Пусан, Южна Корея. То продължава до сряда, 29 юли, като предстои да бъдат разгледани още десетки други номинации, сред които планината Олимп в Гърция и древните японски столици Асука и Фудживара.

Вековен център за производство на порцелан в Източен Китай
Вековен център за производство на порцелан в Източен Китай Снимка: Юнеско

Блатото Окефеноки е считано за една от най-големите сладководни екосистеми в света. То обхваща обширна мрежа от влажни зони, която поддържа изключително биологично разнообразие и служи като източник на две големи реки. Според описанието на ЮНЕСКО неговите до голяма степен незасегнати торфени пластове съхраняват от пет хилядолетия история на промените в околната среда, което превръща блатото както в природен хабитат от световно значение, така и в ценен източник на информация за дългосрочните промени в околната среда.

Древен будистки обект в Сарнат, Варанаси, Индия
Древен будистки обект в Сарнат, Варанаси, Индия Снимка: Юнеско
Замъците в планината Амел, Ливан
Замъците в планината Амел, Ливан Снимка: Юнеско

Комитетът за световното наследство на ЮНЕСКО реши също така да добави още четири крайбрежни влажни зони, които се образуват при движението на приливите и отливите в западната част на Южна Корея. През 2021 г. част от списъка станаха други райони там заради биологично разнообразие и ключовата им роля като място за почивка на прелетните птици. Министерството на външните работи в Сеул заяви, че взетото сега решение „потвърждава значението на международното сътрудничество за опазването на екосистемата на Жълто море", както и на основен маршрут за мигриращите птици, който се простира от Арктика през Азия до Австралия и Нова Зеландия.

Друго ново попълнение в Списъка на световното културно наследство са обектите, свързани с ръчно изработения порцелан в китайския град Цзиндъчжън. Те позволяват да се проследи развитието на производството му в Китай от X до XIX век, както и показват иновациите, допринесли за превръщането на населеното място във водещ център за изящен порцелан. Синьо-белият порцелан от този град се е превърнал в световен символ на китайското майсторство в тази сфера, казват от ЮНЕСКО.

Кални джамии и свързаните с тях свещени места в Мангистау, Казахстан
Кални джамии и свързаните с тях свещени места в Мангистау, Казахстан Снимка: Юнеско
Себастия, Палестина
Себастия, Палестина Снимка: Юнеско

Шест древни медини, намиращи се на Коморските острови, също бяха включени в Списъка за световното културно и природно наследство, пише БТА. Древните градове с дворци, джамии, площади и тесни улички, някои от които датират още от 12-и век, са населени и днес, въпреки че много от сградите са доста запуснати. Медините са първите обекти от архипелага Коморски острови, включени в списъка на ЮНЕСКО, отбелязва АФП. Четири от включените в списъка медини се намират на главния остров, а две – на по-малкия остров Анжуан.

Другите нови културни обекти са древен будистки обект в Сарнат, Варанаси, Индия, замъците в планината Амел, Ливан, кални джамии и свързаните с тях свещени места в Мангистау, Казахстан, Себастия (Палестина), гробнищни комплекси на хунската аристокрация (Монголия), медините на историческите султанати на Коморските острови, селището Сиди Бу Саид (Тунис), Ват Пхра Махатхат Ворамахавихан, Накхон Си Тхамарат (Тайланд). Има и няколко природни обека: морският резерват Акаба (Йордания), национален резерват за дива природа "Окефеноки" в  САЩ, вкаменелости на костни риби от Западен Лимфиорд – Еволюция и климатична адаптация в най-ранния еоцен в Дания и Уади Вурая в Обединени арабски емирства.

Гробнищни комплекси на хунската аристокрация, Монголия
Гробнищни комплекси на хунската аристокрация, Монголия Снимка: Юнеско
Медините на историческите султанати на Коморските острови
Медините на историческите султанати на Коморските острови Снимка: Юнеско
Селището Сиди Бу Саид, Тунис
Селището Сиди Бу Саид, Тунис Снимка: Юнеско
Ват Пхра Махатхат Ворамахавихан, Накхон Си Тхамарат, Тайланд
Ват Пхра Махатхат Ворамахавихан, Накхон Си Тхамарат, Тайланд Снимка: Юнеско
Морският резерват Акаба в Йордания
Морският резерват Акаба в Йордания Снимка: Юнеско
Вкаменелости на костни риби от Западен Лимфиорд – Еволюция и климатична адаптация в най-ранния еоцен в Дания
Вкаменелости на костни риби от Западен Лимфиорд – Еволюция и климатична адаптация в най-ранния еоцен в Дания Снимка: Юнеско
Уади Вурая в Обединени арабски емирства
Уади Вурая в Обединени арабски емирства Снимка: Юнеско

Блатото Окефеноки в САЩ
Вековен център за производство на порцелан в Източен Китай
Древен будистки обект в Сарнат, Варанаси, Индия
Замъците в планината Амел, Ливан
Кални джамии и свързаните с тях свещени места в Мангистау, Казахстан
Себастия, Палестина
Гробнищни комплекси на хунската аристокрация, Монголия
Медините на историческите султанати на Коморските острови
Селището Сиди Бу Саид, Тунис
Ват Пхра Махатхат Ворамахавихан, Накхон Си Тхамарат, Тайланд
Морският резерват Акаба в Йордания
Вкаменелости на костни риби от Западен Лимфиорд – Еволюция и климатична адаптация в най-ранния еоцен в Дания
Уади Вурая в Обединени арабски емирства

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