Блато стана обект на ЮНЕСКО, вижте кои са другите (Галерия)

Блатото Окефеноки в САЩ, вековен център за производство на порцелан в Източен Китай, шест древни медини на Коморските острови са сред новите обекти, добавени към Списъка на световното културно и природно наследство на Организацията на ООН за образование. До момента са одобрени 13 нови кандидатури, но предстои разглеждането на още.

Заседанието на 48-ата конеференци е в Пусан, Южна Корея. То продължава до сряда, 29 юли, като предстои да бъдат разгледани още десетки други номинации, сред които планината Олимп в Гърция и древните японски столици Асука и Фудживара. Вековен център за производство на порцелан в Източен Китай Снимка: Юнеско

Блатото Окефеноки е считано за една от най-големите сладководни екосистеми в света. То обхваща обширна мрежа от влажни зони, която поддържа изключително биологично разнообразие и служи като източник на две големи реки. Според описанието на ЮНЕСКО неговите до голяма степен незасегнати торфени пластове съхраняват от пет хилядолетия история на промените в околната среда, което превръща блатото както в природен хабитат от световно значение, така и в ценен източник на информация за дългосрочните промени в околната среда. Древен будистки обект в Сарнат, Варанаси, Индия Снимка: Юнеско Замъците в планината Амел, Ливан Снимка: Юнеско

Комитетът за световното наследство на ЮНЕСКО реши също така да добави още четири крайбрежни влажни зони, които се образуват при движението на приливите и отливите в западната част на Южна Корея. През 2021 г. част от списъка станаха други райони там заради биологично разнообразие и ключовата им роля като място за почивка на прелетните птици. Министерството на външните работи в Сеул заяви, че взетото сега решение „потвърждава значението на международното сътрудничество за опазването на екосистемата на Жълто море", както и на основен маршрут за мигриращите птици, който се простира от Арктика през Азия до Австралия и Нова Зеландия.

Друго ново попълнение в Списъка на световното културно наследство са обектите, свързани с ръчно изработения порцелан в китайския град Цзиндъчжън. Те позволяват да се проследи развитието на производството му в Китай от X до XIX век, както и показват иновациите, допринесли за превръщането на населеното място във водещ център за изящен порцелан. Синьо-белият порцелан от този град се е превърнал в световен символ на китайското майсторство в тази сфера, казват от ЮНЕСКО. Кални джамии и свързаните с тях свещени места в Мангистау, Казахстан Снимка: Юнеско Себастия, Палестина Снимка: Юнеско

Шест древни медини, намиращи се на Коморските острови, също бяха включени в Списъка за световното културно и природно наследство, пише БТА. Древните градове с дворци, джамии, площади и тесни улички, някои от които датират още от 12-и век, са населени и днес, въпреки че много от сградите са доста запуснати. Медините са първите обекти от архипелага Коморски острови, включени в списъка на ЮНЕСКО, отбелязва АФП. Четири от включените в списъка медини се намират на главния остров, а две – на по-малкия остров Анжуан.