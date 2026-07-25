От Румъния Виктор Орбан призова за съпротива срещу Петер Мадяр

Бившият премиер на Унгария Виктор Орбан призова днес своята партия ФИДЕС да засили "съпротивата" срещу "произволното управление" на неговия приемник Петер Мадяр.

Това е първата значима обществена поява на Орбан след изборната загуба през април. На нея Орбан каза на свои поддръжници в румънския курорт Бъйле Тушнад, че "ФИДЕС сега трябва да действа по напълно различен начин и да служи на националната съпротива".

През първите седмици на управлението си Мадяр и неговата центристка партия "Уважение и свобода" (ТИСА) прокара конституционни изменения и закони, които значително отслабват перспективите на Орбан за връщане на власт, като постави таван на позволените премиерски и депутатски мандати - съответно два и три. Освен това миналата седмица по разследване на прокуратура бяха иззети сървъри на "ФИДЕС" по подозрения в незаконно финансиране на предизборната кампания.

Новото правителство иска да елиминира цялата опозиция, каза Орбан в Бъйле Тушнад. Същевременно, добави той, му липсва компетентност да управлява. По думите му още тази есен кабинетът на Мадяр ще се провали в преодоляването на кризата, която според Орбан ще бъде предизвикана от високите цени на енергията и недостига ѝ.

Орбан заяви, че неговата партия трябва да подкрепи тогава "групи и организации на хора, обичащи свободата".

"ФИДЕС в момента не функционира като партия, а като център, инкубатор, ясла, ако искате", посочи още бившият премиер.

Орбан критикува институциите на Европейския съюз и заяви, че ЕС в настоящия си вид няма да съществува след 25 години. Той добави, че англо-саксонската доминация в световната политика и икономика ще бъде заменена с ръководен от Азия световен ред. Уточни, че не желае изчезване на съюза, а неговото дълбоко трансформиране в контекста на промяната на съотношенията между силите в световен план. По думите му международните организации трябва да бъдат преосмислени, за да оцелеят в новата геополитическа действителност. Орбан критикува отново ръководството на европейските институции и заяви, че не би приел поста на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, тъй като го смята за безполезен и е на мнение, че трябва да бъде премахнат. Според него основите на настоящите проблеми на ЕС се коренят в мандата на Комисията, ръководена от Жан-Клод Юнкер от 2014 г. Той също така призова политиците от алианса "Патриоти за Европа" да трансформират европейските институции отвътре.

Kурортът Бъйле Тушнад се намира в населена предимно с етнически унгарци зона в Румъния и Орбан произнася там политическа реч всяко лято по време на традиционния Летен университет "Тушваньош". Летният университет в окръг Харгита, Централна Румъния, е ежегодно събитие, организирано от представители на унгарското малцинство в Румъния с подкрепата на унгарски фондации.