Президентът на Казахстан поиска от Путин да спре войната в Украйна

Да спре войната в Украйна поиска президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев от Владимир Путин. Каза му, че бойните действия трябва да бъдат прекратени, а конфликтът да бъде замразен. Това е рядък случай, при който казахстанският лидер отправя подобен коментар лично към руския президент.

"Как може да се излезе от тази ситуация? Никой не знае, защото двете страни имат свои позиции. Но, от друга страна, в момента съществува възможност всичко това да бъде замразено", каза Токаев на Путин по време на среща на върха за сътрудничеството между двете страни в сибирския град Омск, пише БТА.

"Това е печално, млади хора загиват. Всичко това трябва да бъде прекратено", добави казахстанският президент, чиито думи бяха излъчени по телевизията.

Казахстан е съюзник на Русия, но никога не е изразявал подкрепа за започналата през 2022 г. руска офанзива в Украйна, която разтревожи партньорите на Кремъл в Централна Азия.

"Реших да изразя скромното си мнение, защото хората знаеха, че възнамерявам да бъда в Омск", добави Токаев, седнал до Путин. Казахстанският лидер заяви също, че причините за войната "не са напълно разбираеми за мнозина, включително за нас (за Казахстан)". Той каза, че докато причините за войните между Армения и Азербайджан са "ясни", "тук е много трудно да се разбере".

Казахстанският президент предложи да се върнат към договореностите от Истанбул от 2022 г. и "след това да се върви към дългоочаквания мир". Путин отговори, че по време на срещата им ще го запознае с развитието на войната.

Дипломатическите преговори за прекратяване на продължаващата повече от четири години война са в задънена улица, а руският президент многократно заяви, че Москва възнамерява да завземе със сила останалата част от Източна Украйна.