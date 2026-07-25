ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

16 души загинаха при снощните престрелки между Рус...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23283309 www.24chasa.bg

Президентът на Казахстан поиска от Путин да спре войната в Украйна

688
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Президентите на Казахстан и Русия Касъм-Жомарт Токаев и Владимир Путин Снимка: Ройтерс

Да спре войната в Украйна поиска президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев от Владимир Путин. Каза му, че бойните действия трябва да бъдат прекратени, а конфликтът да бъде замразен. Това е рядък случай, при който казахстанският лидер отправя подобен коментар лично към руския президент.

"Как може да се излезе от тази ситуация? Никой не знае, защото двете страни имат свои позиции. Но, от друга страна, в момента съществува възможност всичко това да бъде замразено", каза Токаев на Путин по време на среща на върха за сътрудничеството между двете страни в сибирския град Омск, пише БТА.

"Това е печално, млади хора загиват. Всичко това трябва да бъде прекратено", добави казахстанският президент, чиито думи бяха излъчени по телевизията.

Казахстан е съюзник на Русия, но никога не е изразявал подкрепа за започналата през 2022 г. руска офанзива в Украйна, която разтревожи партньорите на Кремъл в Централна Азия.

"Реших да изразя скромното си мнение, защото хората знаеха, че възнамерявам да бъда в Омск", добави Токаев, седнал до Путин. Казахстанският лидер заяви също, че причините за войната "не са напълно разбираеми за мнозина, включително за нас (за Казахстан)". Той каза, че докато причините за войните между Армения и Азербайджан са "ясни", "тук е много трудно да се разбере".

Казахстанският президент предложи да се върнат към договореностите от Истанбул от 2022 г. и "след това да се върви към дългоочаквания мир". Путин отговори, че по време на срещата им ще го запознае с развитието на войната.

Дипломатическите преговори за прекратяване на продължаващата повече от четири години война са в задънена улица, а руският президент многократно заяви, че Москва възнамерява да завземе със сила останалата част от Източна Украйна.

Президентите на Казахстан и Русия Касъм-Жомарт Токаев и Владимир Путин

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Не всички ще умрем! Ето една хубава новина