Гърция прати самолети да гасят големите горски пожари в Испания

Два гръцки самолета "Канадеър" (Canadair CL-415) са заминали за Испания, за да участват в гасенети на големите горски пожари.

Двата самолета CL-415 са излетели от Солун вчера. Заради лошите атмосферни условия обаче те са направили междинно кацане в Актио, тъй като директен полет до Испания не е бил възможен. Днес самолетите са тръгнали от Актио и са кацнали в Сардиния, Италия, за презареждане с гориво. По-късно следобед те са отлетели за Испания, за да допринесат към европейските усилия за борба с горските пожари, посочва министерството.

Мисията по оказване на въздушна помощ се провежда в рамките на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз след искане от страна на испанските власти.