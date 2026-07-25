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Гърция прати самолети да гасят големите горски пожари в Испания

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Сателитна снимка на големите горски пожари в Испания Снимка: Ройтерс

Два гръцки самолета "Канадеър" (Canadair CL-415) са заминали за Испания, за да участват в гасенети на големите горски пожари.

Двата самолета CL-415 са излетели от Солун вчера. Заради лошите атмосферни условия обаче те са направили междинно кацане в Актио, тъй като директен полет до Испания не е бил възможен. Днес самолетите са тръгнали от Актио и са кацнали в Сардиния, Италия, за презареждане с гориво. По-късно следобед те са отлетели за Испания, за да допринесат към европейските усилия за борба с горските пожари, посочва министерството.

Мисията по оказване на въздушна помощ се провежда в рамките на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз след искане от страна на испанските власти.

Сателитна снимка на големите горски пожари в Испания

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