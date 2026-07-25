Пети пореден ден с над 40 градуса в Япония

40-градусови термператури мъчат Япония за пети пореден ден. Японската метеорологична служба издаде предупреждение за гореща вълна за няколко района.

Според японската обществена телевизия и други местни медии това е най-продължителната гореща вълна, откакто се води статистика през 2010 г.

В шест града в Централна Япония, по-специално в префектурите Айчи и Гифу, е бил достигнат прагът на т.нар. кокушоби – нов термин, означаващ „ден на прекомерна горещина". Той бе въведен през април, за да привлече по-голямо обществено внимание върху предупрежденията за горещи вълни, но не доведе до предприемане на никакви официални действия на национално ниво.

Близо 11 000 души са потърсили спешна медицинска помощ в Япония между 13 и 19 юли. Четиринадесет от тях са обявени за починали при пристигането на спешните екипи. Властите смятат, че обществото трябва да възприема тази гореща вълна като "бедствие", пише БТА.

Япония всяка година регистрира около 1300 смъртни случая заради горещините и си е поставила за цел да сведе този брой наполовина до 2030 г.

В четвъртък 453 души бяха приети в болница в Токио заради дължащи се на горещото време – рекорден брой, откакто започва да се води статистика преди 16 години. Миналата година Япония бе засегната от най-горещото си лято в историята. Най-високата температура бе регистрирана в Исесаки, северно от Токио на 5 август 2025 г., където термометрите отчетоха 41,8 градуса.