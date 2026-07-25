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Малък самолет се разби в покрив на жилищна сграда в Германия

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Малък самолет Снимка: Pixabay

Малък самолет се разби в покрив на жилищна сграда в Германия. По първоначална информация в него са пътували двама души, като единият от тях е открит мъртъв. Самолетът се е забил в жилищна сграда в германския град Гандеркезее, област Долна Саксония, съобщи „Билд". Засега няма информация за втория човек в самолета.

Малкият летателен апарат е загубил височина и носът му е пробил керемидите на покрива под ъгъл. Пилотската кабина е напълно разрушена, част от крилата също са се отчупили.

Полицията е отцепила района , а пожарната щателно е проверила повредения покрив, за да предотврати пожар.

По първоначална информация, освен пилотът в самолета е летял и друг човек, но той все още не е открит. Спасителите екипи включиха в издирването му и дронове, съобщава Би Ти Ви.

Малък самолет Снимка: Pixabay

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