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35 души загинаха в автобусна катастрофа в Сирия

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СНИМКА: пиксабей

35 души загинаха, а други 30 бяха ранени днес при една от най-тежките автобусни катастрофи в Сирия през последните години. Катастрофата е станала в централната част на страната, близо до Палмира, на пътя, свързващ Дамаск с Дейр аз Зур.

Причината за инцидента не е ясна. Част от пътниците в единия автобус са били служители на силите за вътрешна сигурност, а в другия са пътували цивилни, съобщи Министерството на вътрешните работи.

Инфраструктурата на Сирия, включително пътищата ѝ, беше тежко повредена от гражданската война от 2011 до 2024 г., а Световната банка оцени разходите за възстановяването на над 216 милиарда долара, пише БТА.

По-рано този месец петима души загинаха, а десетки бяха ранени, повечето от тях ливански граждани, когато автобусът им, връщащ се от поклонение в Саудитска Арабия, се преобърна на магистрала в южната сирийска провинция Дараа. Местните власти посочиха като причина за тази катастрофа превишена скорост.

През септември миналата година най-малко 12 души загинаха, а няколко бяха ранени при сблъсък между автобуса им и автоцистерна в Североизточна Сирия.

СНИМКА: пиксабей

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