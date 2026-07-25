Тръмп към журналистите в Белия дом: Когато си отида, всички ще фалирате

"Не знаете какви късметлии сте. Когато си отида, всички ще фалирате. С вашия бизнес модел ще бъде свършено. Когато ме, няма ще фалирате. Няма да има кого да отразявате."

С тези думи американският президент Доналд Тръмп се обърна към журналистите по време на традиционната галавечеря на Асоциацията на кореспондентите към Белия дом.

Журналистите бяха стриктно проверявани на входа и след като получиха пластмасови гривни на китките заеха местата си в залата. Тръмп първо се пошегува с тях, а след това ги нападна.

"Знам, че не беше лесно да намерите обувки към бронежилетката, която мнозина не желаят, защото предпочитат да умрат, вместо да изглеждат с 10 килограма по-пълни".

Тръмп участва във връчването на годишните награди и не пропусна да направи коментари фалшиви новини и се пошегува, че ще се кандидатира за трети мандат, което не му е позволено по закон. Сред отличените имаше журналисти, публикували критични материали за Тръмп и неговата администрация.

"Подозирам, че това е най-голямото събиране на хора със синдром на психическо разстройство по Тръмп. Някои от вас имат късмет, че предишната вечеря беше прекъсната, защото тогава възнамерявах сериозно да се заема с вас."

Президентът реши да демонстрира колко много държи на пресата.

"Искам да спася рейтингите ви и с удоволствие обявявам намерението си, и това е донякъде е сериозна новина - да се кандидатирам за четвърти президентски мандат. Ще го направя. Да, спечелих три пъти. Сега ще го направя отново. Благодаря ви. Би трябвало да е лесно. Ставам много добър в президентската надпревара. Спечелих три пъти, впрочем бях много добър втория път. Изборите бяха манипулирани, но да не говорим за това."

Доналд Тръмп уточни, че се шегува за нова кандидатура, обеща да уважи вечерята и догодина и изрази огромно уважение към присъстващите в залата и журналистическата професия.

Снощната вечеря трябваше да се състои през април, но беше отменена заради стрелба, която приключи с обвинение в опит за убийство на държавния глава.

Речта на Тръмп продължи повече от час, съобщава Би Ти Ви.



