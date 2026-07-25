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Иран е продал петрол за 18 млрд. долара от началот...

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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23283906 www.24chasa.bg

Иран е продал петрол за 18 млрд. долара от началото на войната със САЩ

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Ормузкия проток СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Иран е продал петрол за 11,5 млрд. долара от началото на военните действия на САЩ, съобщи министърът на петрола Мохсен Пакнеджад. Докато е било в сила спирането на огъня е осъществила още продажби на стойност 6,5 млрд. долара, пише БТА.

По време на примирието рисковете за танкерите са били по-малки, което е допринесло за увеличаването на износа. Тогава се е отворила и възможност за продажбата на от запасите от около 100 милиона барела суров петрол и газов кондензат. Тези продажби са генерирали над 60% от заложените приходи от петрол в годишния бюджет на Ислямската република.

Ормузкия проток СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

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