Русия критикува Украйна, че й отвръща на ударите

Русия критикува Украйна, задедо отвръща на ударите ѝ. Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова отправи остри критики към Киев заради поредната вълна от украински атаки по територията на Русия и по цивилни.

Киев "търпи военно поражение и не е в състояние да обърне неблагоприятния за него ход на военните действия, затова си отмъщава на невинното мирно население", каза Захарова, пише БТА. Тя добави, че както украинският президент Володимир Зеленски, така „западните му кукловоди... ще платят скъпо за всяко извършено престъпление".

Захарова, която е известна с острата си реторика, обърна специално внимание на неотдавнашните украински удари в руския град Киров, както и в контролираната от Москва Запорожска област в Украйна.

Зеленски тази седмица заяви, че украински бойни дронове са поразили завод в град Киров, където се произвеждат „компоненти за руските оръжия, използвани за нападения" срещу страната му.

Губернаторът на Кировска област Александър Соколов каза, че е бил нанесен ракетен удар по фабрика в града, който се намира на почти 800 километра североизточно от Москва. По-късно той добави, че при атаката са били убити шестима души и 26 са били ранени.

Според назначените от Москва власти при удари с украински дронове в контролираната от Русия част на Запорожка област са били убити най-малко 12 души и 19 са били ранени. Поставеният от Русия регионален управител Евгений Балицки написа в социалната мрежа Макс, че снощи украинските сили са нанесли удари по туристически лагери в село Кириловка на брега на Азовско море и че при атаката са били убити осем души, включително две деца.

Захарова обвини Украйна, че „хладнокръвно" напада руското мирно население.

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