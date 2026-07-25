Арестуваха мъж с ръчна граната в Атина, планирал да взриви съдия

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Арестуваха мъж с ръчна граната в Атина, който е планирал да взриви съдия. Той е задържан от полицията и според неофициална информация е египетски гражданин, действал от името на затворник.

Арестът е извършен по време на операция на Подразделението за борба с организираната престъпност, съобщават гръцки медии, цитирани от БТА.

Заподозреният е бил под наблюдение от известно време, след като властите получили индикации, че подготвя извършването на нападение.

По първоначална информацията мъжът е получил нареждане да нападне дома на съдебен служител. Властите не разкриват самоличността или мястото на дома на предполагаемата мишена.

Полицията се е намесила преди да може да бъде извършено нападението и е арестувала мъжа в дома на негов познат в южните предградия на Атина, където се предполага, че е получил гранатата.

По данни на агенция АНА-МПА задържаният е египетски гражданин, който действал от името на друг мъж, който в момента се намира в затвора.