Синът на осъдения Болсонаро ще се пробва за президент на Бразилия

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Синът на осъдения бивш президент на Бразилия Болсонаро ще участва в изборите за държавен глава. Той е номиниран от Либералната партия. Изборите ще са през октомври. В момента синът Флавио Болсонаро е сенатор.

Флавио Болсонаро е син на бившия президент Жаир Болсонаро, който бе осъден на повече от 27 години затвор по обвинение в заговор за държавен преврат. Болсонаро-младши ще се изправи срещу настоящия държавен глава от левицата Луиз Инасио Лула да Силва, пише БТА.

Кандидатурата на Флавио Болсонаро бе обявена на конгрес на Либералната партия в Сао Пауло. Подкрепа за него изрази и аржентинският президент Хавиер Милей, една от най-известните фигури от десницата в Латинска Америка, който пристигна специално в Бразилия, за да присъства конгреса.

Семейство Болсонаро поддържа и тесни политически връзки с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Според най-новото проучване на общественото мнение, проведено от агенция „Датафоля" (Datafolha), 80-годишният Лула да Силва засега получава по-голяма подкрепа сред избирателите.

Президентските избори в Бразилия, най-голямата икономика в Латинска Америка, са насрочени за 4 октомври. Ако никой от кандидатите не спечели абсолютно мнозинство на първи тур, на 25 октомври ще има балотаж.