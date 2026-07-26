Автомобил се вряза в тълпата, уби човек и рани 15 на гей парада в Берлин

Започналият гей парад в Берлин бе прекратен, след като автомобил се вряза в група хора в района Тиргартен. Има загинал и поне 15 ранени.

"Предполагаме, че превозно средство е проникнало в парка Тиргартен, блъснало е няколко души и ги е ранило. За ранените понастоящем се полагат грижи от спасителните служби. Активно издирваме хора, за които се подозира, че може да са замесени", заяви полицията в столицата на Германия.

Според "Билд" шофьорът е излязъл от колата и е нападнал с голям нож събралите се. Заради атаката на мястото веднага пристигнаха и спецчасти за борба с тероризма, а нападателят е арестуван.

Спасителни екипи помагат на пострадали при нападението.

Участниците в парада бяха предупредени да не минават през парка, а да се движат само по улиците.