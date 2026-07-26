7 ранени моряци, двама в неизвестност след атака с дронове срещу кораб край Одеса

Седем членове на екипажа на чуждестранен кораб са ранени и двама са изчезнали след атака с дронове в едно от пристанищата в Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер.

"Врагът продължава атаките си срещу граждански кораби в Черно море. Руски дронове два пъти удариха граждански търговски кораб, плаващ под флага на Палау, който превозваше царевица. По време на първия удар са регистрирани щети по горната палуба и товарния трюм. В резултат на втория удар надстройката се е запалила", обясни Кипер.