Зеленски: Русия дава на Иран сателитни данни

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Украинският президент Володимир Зеленски посочи, че Киев е установил, че Русия предава на Иран сателитни данни, за да му помага да нанася удари в Близкия изток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„От началото на юли регистрирахме активно руско сателитно наблюдение на държавите от Персийския залив и намиращите се там американски военни съоръжения. Впоследствие тези изображения се появяват в Иран“, написа Зеленски в коментари в социалната мрежа "Екс".

„В същото време има ясна корелация между руските сателитни снимки на тези обекти и иранските удари преди атаките, при подготовката за тях и след това за оценка на нанесените щети“, добави Зеленски.

По-рано президентът на Украйна посочи, че Русия е поискала 30 хиляди военни от Северна Корея, които да бъдат изпратени на фронта в страната му.