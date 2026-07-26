Има заподозрян за атаката срещу гейпарада в Берлин, бил от ислямистките среди в града

Има заподозрян за атаката с автомобил в гейпарада в Берлин (Берлин Прайд). При нея загина най-малко един човек, а 16 са ранени, като няколко от тях са с животозастрашаващи травми, съобщиха местните власти тази сутрин, цитирани от ДПА.
Полицейският говорител Флориан Нат заяви, че лицето е известно на властите и се предполага, че е част от ислямистките среди в Берлин - 21-годишният Абдул Б. Той е слаб, с черна коса. Облечен е с черна блуза с качулка и бели панталони.
Съобщава се за няколко души, намушкани с нож при атаката.
По първоначални данни на полицията, около 22 ч. снощи бяла кола е блъснала неуточнен брой хора на Прайда в парка "Тиргартен", което е принудило организаторите да отменят по-нататъшните прояви от събитието.
Автомобилът след това се е ударил в дърво, а водачът е избягал в неизвестна посока, казаха от полицията.
Мотивът засега остава неясен.
Органите на реда предприеха няколко операции във връзка с разследването, включително претърсване на жилище в берлинския квартал "Шонеберг".
Няма арестувани, тъй като на адреса не е открит никой, каза Нат пред ДПА.
По думите му в момента се проверява и дали след врязването на колата в хората случаят не е имал и продължение, включително дали от автомобила не е излязъл човек, който е започнал да напада хора с хладно оръжие.
"Това ни разказаха очевидци – че е имало хора, лежащи на земята с прободни рани."
Според говорител на пожарната трима от 16-те ранени са с животозастрашаващи наранявания, а осем са с тежки. Пет души са леко ранени. Тежките случаи са откарани в болница.
Органите на реда отбелязаха, че има противоречиви данни за това дали е имало един или повече извършители. Затова, посочи Нат, разследващите възприемат по-широкообхватен подход към разследването, но отказа да навлезе в конкретика.
От вчера сутринта в Берлин са разположени над 2200 полицейски служители, някои от които тежковъоръжени, а други действат под прикритие, в цивилно облекло, посочи той.
Екипите на спешните служби остават на място, а обществеността беше призована да избягва района.
Берлинският кмет Кай Вегнер определи случилото се като "атака срещу нашето свободно и отворено общество".
"След мирния и цветен "Ден на Кристофър Стрийт" (ежегодния гейпарад в Берлин – бел. ред) това събитие за толерантен и мирен Берлин беше нападнато по най-брутален начин", посочи той.
Вегнер благодари на спешните служби за бързата реакция и изрази увереност, че ще има пълно разследване на случая.
Германският вътрешен министър Александър Добринт предложи на регионалните власти в Берлин помощ от федералното правителство, съобщи говорител. Канцлерът Фридрих Мерц е бил информиран своевременно за случилото се, съобщава БТА.
Вчера за ежегодния Прайд в германската столица се събраха стотици хиляди хора. Организаторите казаха, че шествието има за цел да изпрати послание за демокрация, толерантност и многообразие.
Берлинският Прайд е едно от най-големите събития на ЛГБТ+ общността в Европа.