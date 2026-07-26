Има заподозрян за атаката срещу гейпарада в Берлин, бил от ислямистките среди в града

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Има заподозрян за атаката с автомобил в гейпарада в Берлин (Берлин Прайд). При нея загина най-малко един човек, а 16 са ранени, като няколко от тях са с животозастрашаващи травми, съобщиха местните власти тази сутрин, цитирани от ДПА.

Полицейският говорител Флориан Нат заяви, че лицето е известно на властите и се предполага, че е част от ислямистките среди в Берлин - 21-годишният Абдул Б. Той е слаб, с черна коса. Облечен е с черна блуза с качулка и бели панталони. 🔴🇩🇪 FLASH | ATTAQUE À BERLIN

La chasse à l'homme est lancée après qu'une femme ait été tuée et au moins 16 personnes blessées, dont 3 en urgence vitale et 8 grièvement, après qu’un fourgon blanc a foncé dans la foule réunie en marge de la Pride de Berlin, samedi soir.



L’attaque… pic.twitter.com/xalFTjCJOk — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) July 26, 2026

Съобщава се за няколко души, намушкани с нож при атаката.

По първоначални данни на полицията, около 22 ч. снощи бяла кола е блъснала неуточнен брой хора на Прайда в парка "Тиргартен", което е принудило организаторите да отменят по-нататъшните прояви от събитието.

Автомобилът след това се е ударил в дърво, а водачът е избягал в неизвестна посока, казаха от полицията.

Мотивът засега остава неясен.

Органите на реда предприеха няколко операции във връзка с разследването, включително претърсване на жилище в берлинския квартал "Шонеберг".

Няма арестувани, тъй като на адреса не е открит никой, каза Нат пред ДПА.

По думите му в момента се проверява и дали след врязването на колата в хората случаят не е имал и продължение, включително дали от автомобила не е излязъл човек, който е започнал да напада хора с хладно оръжие.

"Това ни разказаха очевидци – че е имало хора, лежащи на земята с прободни рани."

Според говорител на пожарната трима от 16-те ранени са с животозастрашаващи наранявания, а осем са с тежки. Пет души са леко ранени. Тежките случаи са откарани в болница.

Органите на реда отбелязаха, че има противоречиви данни за това дали е имало един или повече извършители. Затова, посочи Нат, разследващите възприемат по-широкообхватен подход към разследването, но отказа да навлезе в конкретика.

От вчера сутринта в Берлин са разположени над 2200 полицейски служители, някои от които тежковъоръжени, а други действат под прикритие, в цивилно облекло, посочи той.

Екипите на спешните служби остават на място, а обществеността беше призована да избягва района.

Берлинският кмет Кай Вегнер определи случилото се като "атака срещу нашето свободно и отворено общество".

"След мирния и цветен "Ден на Кристофър Стрийт" (ежегодния гейпарад в Берлин – бел. ред) това събитие за толерантен и мирен Берлин беше нападнато по най-брутален начин", посочи той.

Вегнер благодари на спешните служби за бързата реакция и изрази увереност, че ще има пълно разследване на случая.

Германският вътрешен министър Александър Добринт предложи на регионалните власти в Берлин помощ от федералното правителство, съобщи говорител. Канцлерът Фридрих Мерц е бил информиран своевременно за случилото се, съобщава БТА.

Вчера за ежегодния Прайд в германската столица се събраха стотици хиляди хора. Организаторите казаха, че шествието има за цел да изпрати послание за демокрация, толерантност и многообразие.

Берлинският Прайд е едно от най-големите събития на ЛГБТ+ общността в Европа.