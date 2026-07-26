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Поне 34-ма са ранени, след като кемпер се заби в колона на магистрала в Германия

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Кемпер. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay

Най-малко 34 души, сред които и деца, бяха ранени при катастрофа на магистрала А9 в провинция Тюрингия, Централна Германия. Кемпер не успя да спре и се вряза в колона от автомобили, образувала се заради задръстване, съобщи БТА.

Всички ранени са с леки до средни травми без опасност за живота, посочиха органите на реда.

Шофьорът на кемпера, в който е имало две деца, не е видял края на задръстването и се е врязал в няколко автомобила. Девет превозни средства са пострадали, включително два микробуса с 11 деца със специални потребности в тях и техните гледачи.

Магистралата за Берлин беше затворена за пет и половина часа, докато не приключи работата на спешните екипи и не беше разчистено местопроизшествието. По оценки на полицията щетите са за около 350 000 евро.

Задръстването е било предизвикано от друга катастрофа, станала по-рано в насрещното платно, при която се е преобърнало ремарке за превоз на коне, отбелязаха органите на реда. Аутобанът е бил затворен в двете посоки заради ПТП-то.

Кемпер. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay

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