ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Плодовете и зеленчуците леко поевтиняха, но картоф...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23284457 www.24chasa.bg

Иран: Украйна атакува наш търговски кораб в Каспийско море, убит е моряк

4676
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Иран обвини Украйна в атака вчера срещу ирански търговски кораб в Каспийско море, при която е бил убит един моряк и един е бил ранен, предаде Франс прес, като се позова на иранската агенция ИРНА.

Според ИРНА, която цитира Mинистерството на външните работи на Ислямската република, атаката е довела до експлозия на борда на плавателния съд.

"Атаката, извършена от украинския режим срещу ирански търговски кораб в Каспийско море и за която лидерът на режима явно пое отговорност, свидетелства за постоянство в ирационалното и враждебно поведение на украинския режим" срещу Иран, заяви иранското дипломатическо ведомство.

Ислямската република "никога не се е намесвала в конфликта между Русия и Украйна", каза още иранското министерство.

Вчера украинският президент Володимир Зеленски заяви в социалните мрежи, че са постигнати "много солидни резултати с удари на големи разстояния в Каспийско море, които са били насочени срещу плавателни съдове, използвани за военни доставки и свързани с Иран".

Иранската държавна телевизия съобщи, че украинският шарже д'афер в Техеран е бил извикан вчера във Външното министерство.

Зеленски съобщи, че Киев е установил, че Русия предава на Иран сателитни данни, за да му помага да нанася удари в Близкия изток. 

„От началото на юли регистрирахме активно руско сателитно наблюдение на държавите от Персийския залив и намиращите се там американски военни съоръжения. Впоследствие тези изображения се появяват в Иран", написа украинският президент в социалната мрежа "Екс".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Егати държавата и политиците ѝ