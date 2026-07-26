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75-годишен угандиец е седмият кандидат за шеф на ООН

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Олара Отуну КАДЪР: Екс/@luotvlive

Угандиец стана седмият кандидат за нов генерален секретар на ООН. 

Кандидатурата на 75-годишния Олара Отуну бе внесена от страната му и обявена в събота на страните членки.

Отуну бе заместник генерален секретар на ООН и специален представител за децата и въоръжените конфликти от 1997 до 2005 г., по времето на генералния секретар Кофи Анан.

Останалите кандидати са Мишел Бачелет от Чили, Мария Фернанда Еспиноса от Еквадор, Рафаел Гроси от Аржентин, Ребека Гринспан от Коста Рика, Каролин Родригес-Биркет от Гвиана и Маки Сал от Сенегал.

Мандатът на сегашния генерален секретар Антонио Гутериш изтича на 31 декември тази година.

Олара Отуну КАДЪР: Екс/@luotvlive

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