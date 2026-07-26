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КМГ: „Всички желания се сбъдват!“ се превърна в изненадващия хит на летния филмов сезон в Китай

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Според данни на онлайн платформите общите приходи от летния филмов сезон в Китай през 2026 г., включително предварителните продажби на билети, вече са надхвърлили 5,5 милиарда юана.

Сред филмите, които се прожектират това лято, китайският комедиен анимационен филм „Всички желания се сбъдват!" (ALL WISHES COME TRUE) продължава да поддържа високия интерес на зрителите. Към момента приходите на филма, включително предварителните продажби, вече са надхвърлили 600 милиона юана, превръщайки го в една от най-големите изненади на тазгодишния летен сезон.

„Всички желания се сбъдват!" е вдъхновен от традиционната китайска легенда за Осемте безсмъртни. Чрез живописни зелено-сини пейзажи филмът пресъздава приказния свят на Пенлай и разкрива богатството на източната естетика. Историята проследява необикновените приключения на осем обикновени хора, като освен многобройните комедийни моменти отправя и позитивно послание за взаимната подкрепа, единството и смелото вървене напред.

Продуцентите вече обявиха, че филмът ще бъде пуснат по кината в множество държави и региони по света.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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