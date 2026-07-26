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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23285008 www.24chasa.bg

Китай включи 14 субекта от Европейския съюз в списъка за експортен контрол

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Говорител на Министерството на търговията на Китай отговори на въпрос на журналисти относно включването на 14 субекта от Европейския съюз в списъка за експортен контрол, съобщава КМГ.

В отговор на въпрос защо на 24 юли 2026 г. е публикуван нов списък, говорителят заяви, че вечерта на 23 юли Европейският съюз официално е обявил 21-вия пакет от санкции срещу Русия, като е включил в него 14 предприятия от континенталната част на Китай и Хонконг.

С цел защита на националната сигурност и интереси, както и за изпълнение на международните задължения в областта на неразпространението, Китай е решил, в съответствие със Закона за експортния контрол на Китайската народна република и Правилника за експортния контрол върху изделията с двойна употреба, да включи 14 субекта от Европейския съюз в списъка за експортен контрол.

Съгласно решението на китайските власти на износителите се забранява да доставят на тези субекти изделия с двойна употреба, а на чуждестранни организации и физически лица да прехвърлят или предоставят на тях изделия с двойна употреба с произход от Китай.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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