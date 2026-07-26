Над 220 000 души са евакуирани заради пожарите край Бордо

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Над 220 000 души са евакуирани заради пожара в района около Аркашонския залив край Бордо във Франция.

„Към 4 ч тази неделя, 26 юли, опожарената площ се оценява на 42 000 хектара", посочи префектурата и уточни, че магистрала А63 между Бордо и Испания е затворена в участък от 60 километра.

Железопътното движение също е преустановено днес до второ нареждане.

Пожарът вече е сред най-големите, регистрирани във Франция след Втората световна война. В борбата с огъня се включиха пожарникари и полиция от цялата страна.