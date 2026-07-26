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Кит заседна на пясъчен бряг край Аржентина, не успяха да го спасят и загина

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Кит Снимка: pixabay

Ивичест кит, заседнал на пясъчния бряг на аржентинската река Рио де ла Плата, загина въпреки организираната спасителна операция, предаде ДПА, като цитира природозащитната фондация „Темайкен".

Въпреки всички усилия, животното не е оцеляло, допълва БТА.

Спасителните екипи прекарали повече от един ден в опити да освободят кита, чиято дължина според местните медии е около седем метра, след като се заклещил край брега на Сан Фернандо, предградие на север от столицата Буенос Айрес.

Състоянието на бозайника било определено като критично още в самото начало, тъй като бил легнал върху корема си с цялата си тежест, което затруднявало функционирането на вътрешните органи. Спасителите поддържали кожата на животното влажна, за да намалят стреса.

Те се надяваха да използват прилива, за да върнат кита във водата и да го насочат към по-голямата дълбочина, така че да може да се върне в морето. Опитът обаче се оказа неуспешен.

Големите колебания на прилива и многобройните пясъчни плитчини са често срещани в тази част на река Рио де ла Плата, отбелязва ДПА.

Китът е забелязан за първи път в петък. По време на зимата в Южното полукълбо ивичестите китове мигрират на север по атлантическото крайбрежие на Аржентина.

От фондацията казаха, че „вероятно китът е загубил ориентация поради комбинация от фактори на околната среда или здравословен проблем, плувал е срещу течението и накрая се е озовал заседнал на пясъчния бряг".

Кит Снимка: pixabay

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