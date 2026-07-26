Пожар край Валенсия, 15 000 са евакуирани

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Испанските пожарникари имат нова задача. Боря се пожар близо до Валенсия, откъдето са евакуирани най-малко 15 000 души, пише БТА.

„Пожарът надхвърля възможностите ни за гасене, а периметърът му е около 21 километра. Все още е трудно да се определи колко хектара са изгорели", заяви председателят на правителството на автономна област Валенсия Хуанфран Перес Йорка.

Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка изрази тревога заради „сложната обстановка".

По-рано министърът съобщи, че в област Мадрид са евакуирани 60 000 души.