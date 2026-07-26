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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23285556 www.24chasa.bg

Свалиха трети дрон, нарушил въздушното пространство на Румъния

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Румънското министерство на националната отбрана съобщи във фейсбук, че изтребители F-16 са свалили трети дрон, нарушил въздушното пространство на страната. 

"Днес сутринта, в 10:13 ч., румънски пилот, управляващ изтребител F-16 на румънските въздушни сили, свали трети дрон, навлязъл във въздушното пространство на Румъния. Той е бил свален над Черно море", гласи информацията. 

Това е трети случай в близките дни, в който дронове нарушават въздушното пространство на северната ни съседка. 

Първият безпилотен летателен апарат бе свален в петък сутринта. Жителите на Браила и Галац получили съобщения по системата за известяване „Ро-Алърт" за възможни падащи обекти от небето. Дронът бе свален в района на Падина в окръг Бузъу.

В събота румънското министерство на националната отбрана съобщи, че два самолета F-16 Fighting Falcon на ВВС са прехванали дрон и са изпълнили "стандартни процедури за идентификация и неутрализиране на дрона, навлязъл във въздушното пространство на страната в 8,22 ч сутринта. Той бил свален в безлюден район близо до границата. 

                                                                                                                                                                                                                                                               

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