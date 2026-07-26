Иран от 2 дни спрял удари срещу съседите си, защото и САЩ не бомбардират

Иран е спрял преди два дни да нанася удари по съседните държави от Персийския залив. Това била ответна реакция и знак на добра воля, тъй като САЩ са прекратили бомбардировките срещу иранска територия.

Говорителят на иранската армия Мохамад Акраминя в интервю за държавната телевизия е съобщил, че през последните две нощи американците прекратили нападенията си, предаде БТА по информация на АФП. Това е довело до ответна реакция и от Иран също са преустановени операциите.

Тази сутрин не е било съобщено за никакви американски бомбардировки в Иран, което е втора поредна нощ на прекъсване на военните действия. Американски медии съобщават за възможен недостиг на боеприпаси след близо пет месеца война. В столицата Техеран, която не е засегната от бомбардировките, животът протича нормално сред обичайните задръствания и горещата вълна, съобщи намиращият се на терен екип на АФП.

Въпреки че в петък президентът Доналд Тръмп заяви, че не изключва още по-мащабни бомбардировки, затишието е забележително след две седмици на удари с безпрецедентна интензивност след примирието през април.

Иран от своя страна не е поел отговорност за никакви нападения срещу съседните държави от Персийския залив, които са съюзници на Вашингтон, а те не съобщиха за въздушни тревоги през нощта.

Според в. „Ню Йорк Таймс", който се позовава на два източника, американското правителство е обезпокоено от намаляването на запасите от прехващачи за системите за противоракетна отбрана „Пейтриът" и от друго отбранително оборудване, защитаващо регионалните съюзници на САЩ, които Иран атакува в отговор на американските удари. Телевизия Си Ен Ен, позовавайки се на източник от Министерството на отбраната, също заяви, че военните операции срещу Иран са „поставени на пауза", като посочи същите причини.

По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Русия предава на Иран сателитни данни, за да му помага да нанася удари в Близкия изток.

„От началото на юли регистрирахме активно руско сателитно наблюдение на държавите от Персийския залив и намиращите се там американски военни съоръжения. Впоследствие тези изображения се появяват в Иран", написа Зеленски в коментари в социалната мрежа "Екс".