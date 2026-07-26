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33 руски дрона навлезли в Румъния от началото на войната в Украйна

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Дронове СНИМКА:Getty Images

33 случая на навлизане на руски дронове във въздушното пространство на Румъния са регистрирани от началото на войната в Украйна, съобщи Министерството на националната отбрана, цитирано от Аджерпрес. Румъния има 650-километрова сухопътна граница с Украйна

От началото на войната пък били регистрирани над 100 атаки на украинска територия близо до границата с Румъния, предаде БТА. В 33 случая са били регистрирани навлизания на руски дронове в националното въздушно пространство (последно на 26 юли 2026 г.). В около 50 ситуации били открити фрагменти от дронове или дронове на територията на Румъния.

От началото на тази година от министерството са съобщили, че са регистрирани над 40 ситуации на атаки на украинска територия близо до границата с Румъния, а в 34 случая са били вдигани самолети, изпълняващи мисии по Подсилена охрана на въздушното пространство.

До 26 юли 2026 г. включително в 18 ситуации са били регистрирани неразрешени навлизания на дронове в националното въздушно пространство.

Самолети F-16 на румънските военновъздушни сили са свалили три дрона, навлезли без разрешение в националното въздушно пространство на Румъния. 

Тази сутрин самолет F-16 на румънските военновъздушни сили свали над румънските териториални води в Черно море дрон, навлязъл без разрешение във въздушното пространство на страната. Това е трети подобен случай в рамките на три дни, след като в петък дрон беше свален над югоизточния окръг Бузъу, а вчера - над окръг Тулча при Делтата на Дунав.

През 2025 г. парламентът на Румъния прие закон, който позволява на страната да сваля дронове, навлезли във въздушното й пространство.

През май руски дрон се разби в жилищен блок в град Галац, близо до границата с Украйна, като пострадаха двама души. Това беше първият случай, в който атака в рамките на конфликта в Украйна засяга населен район в страна членка от НАТО и води до пострадали, напомня Ройтерс.

Дронове СНИМКА:Getty Images

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