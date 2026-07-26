Иран спря въздушните удари и Катар пусна корабите в своите води

След като Иран спря въздушните удари върху съседните си страни, корабоплаването в териториалните води на Катар вече е възстановено, предаде БТА по информация на ДПА.

Катарското министерство на транспорта е съобщило, че морският трафик е бил спрян преди две седмици, когато иранските военновъздушни сили са подновили атаките си. Тогава Доха разпореди да бъдат преустановени на всички пътувания и „морски дейности" до второ нареждане. Това се отнасяше не само за товарни кораби и танкери, но и за риболовни плавателни съдове, яхти и лодки за отдих и др.

От днес всички видове плавателни съдове отново имат право да оперират в обичайния си режим, но корабните компании и екипажите бяха призовани да продължат да спазват всички правила за безопасност.

Катар разполага с десетки рибарски и яхтени пристанища, обслужващи както търговски, така и частни плавателни съдове.