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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23286080 www.24chasa.bg

Румъния извика руския посланик заради дроновете във въздушното й пространство

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Румънският премиер Илие Боложан КАДЪР: Екс/@AURMania2

Руският посланик в Букурещ е бил извикан в Министерството на външните работи след "неколкократните нарушения" от страна на Руската федерация на въздушното пространство. 

Според изявление на временния министър на външните работи на Румъния Оана Цою в мрежата Екс, е "недопустимо и нетърпимо Руската федерация да продължава да нарушава въздушното пространство на Румъния, което същевременно е въздушно пространство на НАТО и въздушно пространство на Европейския съюз". Изявлението идва след сваляне на трети дрон, предаде БТА по информация на Аджерпрес.

Разследването на Главната прокуратура установило, че сваленият в петък дрон е от типа "Шахед", използван от Руската федерация във войната й срещу Украйна.

Временният премиер на Румъния Илие Боложан също осъди категорично нарушаването на румънското въздушно пространство от страна на Руската федерация и го определи като "неприемливо". Във фейсбук той посочва, че "действията на румънските военновъздушни сили заедно със съюзниците от НАТО показват твърдостта и смелостта в отбраната на националната територия".  Премиерът благодари на пилотите и на румънските и съюзнически военни, участващи в тези действия.

Самолет F-16 на румънските военновъздушни сили свали тази сутрин над румънските териториални води в Черно море дрон, навлязъл без разрешение във въздушното пространство на страната. Това е трети подобен случай в рамките на три дни, след като в петък дрон беше свален над югоизточния окръг Бузъу, а вчера - над окръг Тулча при Делтата на Дунав.

Румънският премиер Илие Боложан КАДЪР: Екс/@AURMania2

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