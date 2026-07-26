Румъния извика руския посланик заради дроновете във въздушното й пространство

Руският посланик в Букурещ е бил извикан в Министерството на външните работи след "неколкократните нарушения" от страна на Руската федерация на въздушното пространство.

Според изявление на временния министър на външните работи на Румъния Оана Цою в мрежата Екс, е "недопустимо и нетърпимо Руската федерация да продължава да нарушава въздушното пространство на Румъния, което същевременно е въздушно пространство на НАТО и въздушно пространство на Европейския съюз". Изявлението идва след сваляне на трети дрон, предаде БТА по информация на Аджерпрес.

Разследването на Главната прокуратура установило, че сваленият в петък дрон е от типа "Шахед", използван от Руската федерация във войната й срещу Украйна.

Временният премиер на Румъния Илие Боложан също осъди категорично нарушаването на румънското въздушно пространство от страна на Руската федерация и го определи като "неприемливо". Във фейсбук той посочва, че "действията на румънските военновъздушни сили заедно със съюзниците от НАТО показват твърдостта и смелостта в отбраната на националната територия". Премиерът благодари на пилотите и на румънските и съюзнически военни, участващи в тези действия.

Самолет F-16 на румънските военновъздушни сили свали тази сутрин над румънските териториални води в Черно море дрон, навлязъл без разрешение във въздушното пространство на страната. Това е трети подобен случай в рамките на три дни, след като в петък дрон беше свален над югоизточния окръг Бузъу, а вчера - над окръг Тулча при Делтата на Дунав.