Включиха планината Олимп в световното наследство на ЮНЕСКО

Планината Олимп в Гърция е включена в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, предадоха гръцките медии. Олимп е най-високата планина в страната - 2918 м, защитен природен резерват и "дом" на Зевс и 12-те гръцки богове и техните дворци според гръцката митология. Планината е посещавана и от много български туристи.

Премиерът Кириакос Мицотакис в публикация в профила си във Фейсбук отбеляза, че "от днес легендарният Олимп се превръща в планина на цялото човечество и е важен национален успех".

Кандидатурата на планината Олимп в Гърция беше одобрена от Комитета за световното наследство на ЮНЕСКО по време на заседание в Пусан, Южна Корея.

Гърция работи 12 години за кандидатурата, която се основава на съчетанието от митологично и културно значение, археологически и религиозни обекти, природна красота и забележителности, както и богато биоразнообразие, отбелязва БТА по информация на Асошиейтед прес.

Планината Олимп е една от най-богатите на биоразнообразие зони в Европа, в която според експерти се срещат над 2000 растителни вида, сред които десетки видове, които не се срещат никъде другаде, както и рядка фауна, посочва АФП.