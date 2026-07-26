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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23286161 www.24chasa.bg

Включиха планината Олимп в световното наследство на ЮНЕСКО

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Планината Олимп в южната ни съседка Снимка: СНИМКА: Гугъл стрийт вю

Планината Олимп в Гърция е включена в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, предадоха гръцките медии. Олимп е най-високата планина в страната - 2918 м, защитен природен резерват и "дом" на Зевс и 12-те гръцки богове и техните дворци според гръцката митология. Планината е посещавана и от много български туристи.

Премиерът Кириакос Мицотакис в публикация в профила си във Фейсбук отбеляза, че "от днес легендарният Олимп се превръща в планина на цялото човечество и е важен национален успех".

Кандидатурата на планината Олимп в Гърция беше одобрена от Комитета за световното наследство на ЮНЕСКО по време на заседание в Пусан, Южна Корея.

Гърция работи 12 години за кандидатурата, която се основава на съчетанието от митологично и културно значение, археологически и религиозни обекти, природна красота и забележителности, както и богато биоразнообразие, отбелязва БТА по информация на Асошиейтед прес.

Планината Олимп е една от най-богатите на биоразнообразие зони в Европа, в която според експерти се срещат над 2000 растителни вида, сред които десетки видове, които не се срещат никъде другаде, както и рядка фауна, посочва АФП.

Планината Олимп в южната ни съседка

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