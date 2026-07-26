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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23286182 www.24chasa.bg

Убиха важен човек в "Хамас" при израелска атака

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Войници в ивицата Газа

Високопоставен офицер от ръководената от „Хамас" палестинска служба за вътрешна сигурност в ивицата Газа и негов сътрудник бяха убити днес при израелска атака в град Дейр ал Балах в централната част на Газа.

Израелските военни са стреляли по автомобил, с който са се придвижвали полковник Ваел Ледауи, ръководител на службата в централната част на Газа, и майор Рамез Абу Зраик, съобщиха медици.

В изявление на израелската армия се посочва, че е бил атакуван боец от „Хамас", без да се оповестяват повече подробности.

През последните седмици Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) убиха десетки членове на ръководената от „Хамас" полиция, обвинявайки много от тях в принадлежност към въоръженото крило на групировката. „Хамас" казва, че израелските атаки срещу служители и централи на полицията имат за цел да се предизвика хаос и анархия и че тези удари са в нарушение на договореното с посредничеството на САЩ спиране на огъня.

Войници в ивицата Газа

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