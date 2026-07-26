Само за седмица Русия е ползвала 1700 дрона за атаки срещу Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само за тази седмица Русия е използвала около 1700 безпилотни летателни апарата за атаки срещу Украйна, обясни президентът Зеленски в "Телеграм".

За ударите са били ползвани и над 1630 авиационни бомби и 95 ракети от различен тип, предаде Укринформ.

Руските сили снощи са изстреляли 8 ракети и са използвали 136 дрона при атаки срещу територията на Украйна.

Атаките са били насочени срещу Херсонска, Донецка, Днепропетровска, Харковска, Сумска, Одеска, Николаевска, Запорожка и Черниговска област, както и срещу Киев. Столицата е била ударена от балистична ракета, в резултат на което са били ранени трима души, съобщава БТА.

Според Зеленски в момента се полагат усилия за справяне с последствията от удара на щурмови дрон в жилищна сграда в Харков, където един човек загина, а девет бяха ранени, включително две деца. В операциите по разчистването на отломките са ангажирани всички спешни служби.

Освен това подразделения на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна продължават да гасят пожар, обхванал магазин за строителни материали в Кривой Рог.

Зеленски подчерта, че правителството работи ежедневно с партньорите си, за да гарантира, че украинските сили разполагат със средствата за противодействие на подобни удари.

Министърът на вътрешните работи Иван Виховски от своя страна заяви, че най-големи щети при ударите са нанесени в Сумска, Харковска и Днепропетровска област, както и в столицата Киев.

В столицата бяха ранени трима души - двама мъже и една жена. Има поражения по граждански обекти, сред които обект на фармацевтична компания и резервоар за питейна вода.

Виховски посочи, че руските сили са нанесли няколко удара с дронове в Сумска област. Поразени са жилищни блокове, частни домове, бензиностанции и магазини.

В Харковска област двама души, сред които дете, са ранени в резултат на руски удари.

По-рано днес руски сили нанесоха удар срещу жилищен квартал в Харков, при който един човек загина, а две деца, наред с други, бяха ранени. Най-малко 14 частни домове са претърпели щети.

Виховски уточни, че в Днепропетровска област спасителни екипи се борят с мащабен пожар - в Кривой Рог руски удари са разрушили магазин за строителни материали. Пожарът обхваща площ от повече от 16 000 кв. м. Пламъците са овладени, но постоянните сигнали за въздушни атаки и заплахи от нови удари затрудняват работата на противопожарните служби.