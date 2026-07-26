Петима алпинисти са загинали на връх Елбрус, двама са спасени

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Петима алпинисти от Босна и Херцеговина са загинали при изкачване на връх Елбрус в Русия, а други двама от седемчленна група от град Зеница са били спасени, съобщава изданието "Дневни аваз".

Трагичният инцидент е станал, след като групата е тръгнала към най-високия връх в Европа, намиращ се в Кавказ.

Метеорологичните условия първоначално са били благоприятни, но бързо са се влошили, като вятърът се е засилил до около 70 км/час, съобщава БТА.

Един от оцелелите успява сам да слезе от планината и да извика помощ, а другият е намерен от спасители. И двамата са откарани в болница, където им е оказана медицинска помощ.

Ден на траур ще бъде обявен във Федерация Босна и Херцеговина, съобщи премиерът Нермин Никшич.

Телата на двама босненски алпинисти са били намерени, други двама са били спасени, а трима се издирват, съобщи по-рано агенция ТАСС.

Босна и Херцеговина е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и мюсюлманско-хърватската Федерация Босна и Херцеговина, където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати.