Разследват атаката срещу Берлинския Прайд като ислямистко терористично нападение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Като ислямистка терористична атака разследват властите нападението на Берлинския Прайд вчера. Това обяви германският министър на вътрешните работи Александър Добринт. Според него всички доказателства сочат към това заключение, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Заподозреният за атентата е бил радикализиран и се е присъединил към ислямистки кръгове.

Първоначално мъжът се е врязал с микробус в участници в парада, като на място загива една жена и 29 души са ранени. Някои от пострадалите са в тежко състояние. След това заподозреният слязъл от превозното средство и започнал да напада хората наоколо с мачете, добави вътрешният министър.

Мъжът вече е бил условно осъждан на една година и десет месеца. Той е роден в Германия през 2005 г. и е от ливански произход. Майка му е получила германско гражданство през 2002 г.

В Берлин от вчера са разположени над 2200 полицейски служители, някои от които тежковъоръжени, а други действат под прикритие, в цивилно облекло.

Кметът на германската столица Кай Вегнер определи случилото се като "атака срещу нашето свободно и отворено общество".

"След мирния и цветен "Ден на Кристофър Стрийт" (ежегодния гейпарад в Берлин – бел. ред) това събитие за толерантен и мирен Берлин беше нападнато по най-брутален начин", посочи той.

Вегнер благодари на спешните служби за бързата реакция и изрази увереност, че ще има пълно разследване на случая.

Германският вътрешен министър Александър Добринт предложи на регионалните власти в Берлин помощ от федералното правителство, съобщи говорител. Канцлерът Фридрих Мерц е бил информиран своевременно за случилото се.

Вчера за ежегодния Прайд в германската столица се събраха стотици хиляди хора. Организаторите казаха, че шествието има за цел да изпрати послание за демокрация, толерантност и многообразие.

Берлинският Прайд е едно от най-големите събития на ЛГБТ+ общността в Европа.