Генералният секретар на ООН иска незабавно да се вдигнат санкциите срещу Сирия

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“Незабавно” да бъдат вдигнати всички санкции, наложени на Сирия по време на управлението на сваления президент Башар Асад. Това призова генералният секретар на ООН Антонио Гутериш днес.

“Приветствам мерките за облекчаване на санкциите, които откриха нови възможности за икономическо възстановяване, но всички тези санкции трябва да бъдат премахнати незабавно“, каза Гутериш на пресконференция в Дамаск.

Той е на първото си посещение в арабската страна след падането на Башар Асад. Това е и първата визита на ръководител на ООН в сирийската столица от 2009 г. насам, припомня БТА.

Малко след пристигането си Гутериш разговаря с временния сирийски президент Ахмед аш Шараа, преди да направи кратка обиколка в стария квартал на Дамаск и да посети прочутата джамия на Омаядите.

Посещението на генералния секретар на ООН в Сирия идва на фона на опитите на страната да се възстанови от смъртоносния конфликт, който избухна през март 2011 г., като причини смъртта на близо половин милион души и доведе до разрушения в обширни територии, чието възстановяване ще струва десетки милиарди долари.

"Току-що пристигнах в Дамаск на посещение за солидарност", написа Гутериш в социалната мрежа Екс в началото на тридневната си визита. Той добави, че ООН стои до Сирия в този "ключов момент".

"Призовавам международната общност да не пести усилия в подкрепата си за сирийския народ", добави той.