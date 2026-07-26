На лондонското летище "Гетуик" няма вода, затварят ресторанти и барове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водоснабдяването на лондонското летище „Гетуик“ е било прекъснато днес след спиране на електрозахранването в пречиствателна станция, съобщиха летищните власти в изявление в „Екс“, предаде Ройтерс.

Този проблем е довел до неизправност на тоалетните на аеропорта и затваряне на ресторанти и барове, споделиха пътници в социалните мрежи.

Летището, което е второто по натовареност във Великобритания след „Хийтроу“, съобщи, че водоснабдяването и на двата му терминала е било засегнато.

„На пътниците и персонала в цялото летище се предоставя бутилирана вода и се предприемат други аварийни мерки, за да се гарантира благосъстоянието на нашите пътници“, се посочва в изявлението, предава БТА.

Водоснабдителната компания „Ес И Ес Уотър (SES Water) съобщи, че усложненията, причинени от прекъсване на електрозахранването в пречиствателната станция „Боу Бийч“, са довели до ниско налягане на водата или временно прекъсване на водоснабдяването за някои клиенти.

Екипите на компанията работят по възстановяване на нормалното водоподаване, се добавя в съобщението.