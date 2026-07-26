Вучич: Президентските избори ще са най-късно в началото на февруари

Президентските избори в Сърбия може да се състоят през декември, януари или най-късно в началото на февруари, в зависимост от това кога ще бъдат проведени предсрочни парламентарни избори. Това заяви президентът Александър Вучич.

По думите му, ако парламентарните избори са през ноември, тогава президентските може да бъдат през януари или в началото на февруари. Ако парламентарният вот се състои през октомври, тогава президентските избори може да са в края на декември.

Сръбският президент обяви, че скоро ще подаде оставка от поста си, но не е определил точна дата за това в края на юни. По-рано този месец той посочи, че парламентарни избори в страната може да бъдат произведени в рамките на следващите 80 до 120 дни. Той уточни, че двата вида избори ще са на отделни дати и най-вероятно парламентарните ще се проведат първи, съобщава БТА.

Следващите редовни президентски и парламентарни избори в Сърбия би трябвало да се състоят съответно през май и декември 2027 г. Масовите протести, които обхванаха страната след рухването на бетонната козирка на жп гарата в Нови Сад на 1 април 2024 г., отнело живота на 16 души, обаче доведоха до призиви за предсрочен вот, а Вучич обеща да свика избори.

Вучич, който е президент на Сърбия от 2017 г., няма право на нов мандат, но заяви, че планира да се върне на премиерския пост след парламентарните избори.