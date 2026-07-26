Петролен танкер се взриви в Ормузкия проток, след като попадна на мина

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Според иранската агенция "Тасним", корабът попаднал на мината, след като се отклонил от определения от Иран маршрут

Петролен танкер се взриви в Ормузкия проток, след като попадна на морска мина. Това съобщи полуофициалната иранска новинарска агенция Тасним, цитирана от Ройтерс и БТА.

Според агенцията танкерът се е отклонил от определения от Иран маршрут. Все още няма официален коментар от страна на властта в Техеран.

Страната настоява корабите в Ормузкия проток да използват северния коридор, който преминава през ирански териториални води, и да получават предварително разрешение от Техеран. Иранските власти определят само този маршрут като „безопасен" и предупреждават, че не поемат отговорност за преминаване през други места.

Войната с Иран отново ескалира в началото на този месец, след като иранските сили откриха огън по търговски кораби в Ормузкия проток. Ударите, които САЩ и Иран си разменят, са насочени най-вече срещу военни и инфраструктурни обекти. Голямата борба между двете страни е и за контрола над ключовия за разпространението на петрол Ормузки проток. Именно затова конфликтът за контрол над жизненоважния морски път се засили. Преди старта на войната през протока минаваше 1/5 от световния износ на суров петрол.

Ударите застрашават цивилното население и жизненоважни услуги, включително инсталации за обезсоляване на морска вода за питейни нужди, докато световната икономика отново е в тревожно състояние.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да покрие щети от ирански атаки по техни кораби и товари със замразени ирански активи.

„От този момент нататък всякакви щети, нанесени на кораби, товари или всичко, свързано с тях, ще бъдат покрити с ирански средства, които САЩ притежават и контролират", написа американският президент Доналд Тръмп в социалната си платформа Трут Соушъл преди 2 дни.

По-рано в сряда Тръмп заплаши, че САЩ ще нанасят удари по ирански мостове и електроцентрали в отговор на всяко нападение срещу кораби в Ормузкия проток.

„САЩ ще бомбардират и унищожат един мост или електроцентрала, включително такива, които се намират близо до или в столицата Техеран", заяви Тръмп.

Това ще се случва „от този момент нататък всеки път, когато Ислямската република Иран стреля по кораб в Ормузкия проток", каза още той.