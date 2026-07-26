Посланикът на САЩ в ООН: Тръмп спря ударите срещу Иран, за да даде място за дипломация

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е преустановил атаките срещу Иран, за да даде повече пространство за дипломация. "Той дава малко пространство на преговорите, оставя им малко място", заяви постоянният представител на САЩ в ООН Майк Уолц пред "Фокс нюз".

Уолц не дава повече подробности относно характера на преговорите, но през уикенда имаше затишие в размяната на удари между Иран и САЩ. Пентагонът преустанови бомбардировките след 13 поредни нощи на ескалиращи удари и не бяха отчетени случаи на атаки от страна на Иран срещу съседни държави.

Запитан за това прекъсване, високопоставен представител на администрацията на Тръмп вчера заяви, че президентът "винаги е бил категоричен, че предпочита дипломацията, но е показал на Иран какво ще се случи, ако те не седнат на масата за преговори и не подходят сериозно към това", съобщи БТА.

Преди два дни президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иранските лидери са по-ангажирани в дискусиите, за да се сложи край на конфликта: „Мисля, че те стават все по-сериозни с течение на дните, може би по очевидна причина". Тръмп направи този коментар пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом. Той допълни обаче, че това още не означава, че Техеран е готов за сделка.

"Ще видим какво ще се случи", заключи Тръмп. Той предупреди Русия и Китай да не се месят в конфликта в Иран. Ако се намесят, "това би било много лошо за тях", добави Тръмп, цитиран от Ройтерс. След което изрази надежда, че двете страни няма да го направят.