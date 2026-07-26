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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23287174 www.24chasa.bg

Путин подписа закон за изкуствения интелект в Русия

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Владимир Путин. Снимка Архив

Президентът на Русия Владимир Путин подписа закон за подкрепа на развитието на технологиите за изкуствен интелект в страната. Неговата цел е да се създадат правни условия за ускорено развитие и внедряване на големи езикови модели, съобщи ТАСС, позовавайки се на портала за правна информация на руското правителство.

Законът трябва да помогне и за повишаване на ефективността на държавното управление и развитието на икономика на иновациите и за осигуряване на технологична независимост.

Там са определени основните термини, включително понятията „изкуствен интелект“ и „голям фундаментален модел на изкуствен интелект“. В текста са посочени и основните принципи за регулиране на изкуствения интелект, сред които технологична независимост, гарантиране на правата и свободите на личността, зачитането на свободната воля, отчитането и зачитането на традиционните руски духовно-нравствени ценности, както и сигурността.

Освен това се определят правомощията на президента на Руската федерация за утвърждаване на Националната стратегия за развитие на изкуствения интелект. Правителството, съгласно документа, ще може да определя мерки за държавна подкрепа при разработването, внедряването, използването и прилагането на големи фундаментални модели.

Законът предвижда и разпоредби в областта на използването на изкуствения интелект и създаването на съдържание с негова помощ. Така например се предлага собствениците на интернет сайтове, приложения и социални мрежи, чиято дневна аудитория надхвърля 500 000 души, да бъдат задължени да предоставят на потребителите възможност да обозначават съдържанието, генерирано с помощта на ИИ.

Владимир Путин. Снимка Архив

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