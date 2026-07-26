Пожарникар спаси костенурка на остров Корфу и ѝ даде вода

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Сред драматичните кадри от пожара в района на Ливади Ропа на остров Корфу се появи снимка, която развълнува хиляди хора.

По време на борбата с огнената стихия пожарникар забелязал костенурка, попаднала в опасната зона. Той я изнесъл на безопасно място и ѝ дал вода, за да я спаси от жегата и последиците от пожара.

Снимката бързо се превърна в символ на човечността сред бедствието и напомни, че в подобни моменти спасителите не се борят само за домовете и горите, но и за живота на беззащитните животни.

Малки жестове като този показват истинското лице на хората, които ежедневно рискуват живота си, за да защитят както хората, така и природата.

Понякога именно една чаша вода, подадена навреме, казва повече от хиляди думи.