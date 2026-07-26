Глоба от 2000 евро и отнемане на книжката при движение с над 200 км/ч по магистрала в Гърция

С наближаването на активния летен сезон и традиционно натоварения трафик през август гръцките власти призовават шофьорите да бъдат особено внимателни на пътя. Според новия Кодекс за движение по пътищата най-тежките нарушения, свързани с превишена скорост, вече се наказват значително по-строго.

Водачите, които се движат с над 200 км/ч по автомагистрала, подлежат на глоба от 2000 евро и отнемане на свидетелството за управление за срок от една година. Същите санкции се предвиждат и за участници в незаконни автомобилни гонки.

По-леките, но също сериозни превишения на скоростта също водят до строги наказания. При превишение с повече от 50 км/ч над разрешената скорост глобата достига 700 евро, а шофьорската книжка се отнема за 60 дни.

Според статистиката високата скорост е причина за между 20 и 30% от смъртните пътнотранспортни произшествия. Затова гръцките власти засилват контрола по пътищата през летните месеци и предупреждават, че няма да има компромиси към нарушителите.

От полицията напомнят, че спазването на ограниченията на скоростта е сред най-важните фактори за предотвратяване на тежки катастрофи и за безопасното пътуване по време на отпускарския сезон.