Поддръжник на "Ислямска държава" се вряза с кола в берлинския гейпарад, намушка оцелели с мачете (Обзор)

21-годишният Абдул Балут е убил поне един, рани десетки участници в прайда

“Отвратителен акт”, който е “атака срещу нашето общество” - така канцлерът Фридрих Мерц нарече атентата срещу гейпарада в Берлин в събота. Събитието, посветено на любовта и приемствеността, от години привлича стотици хиляди участници.

Празнуващите на гейпарада в Берлин часове преди бруталното нападение. СНИМКА: РОЙТЕРС

И тазгодишното му издание започна с празненства, усмивки, музика и положителни емоции, но бе трагично прекратено, когато около 22 ч ван се вряза в тълпата в парка Тиргартен близо до емблематичната Бранденбургска врата. Докато организаторите даваха инструкции на посетителите, на сцената зад тях се появи голям надпис “Евакуация”.

Автомобилът, с който Абдул се е врязал в тълпата. СНИМКА: РОЙТЕРС

Една жена беше убита по време на атаката, а десетки бяха ранени. Според последна информация пострадалите са поне 29 души, като от тях

най-малко 8 са тежко ранени, други 3-ма се борят за живота си

В ранните часове на неделя от местната полиция обявиха, че са успели да идентифицират похитителя. Бил “известен на органите на реда като член на ислямистката сцена тук, в Берлин”. По-късно те разкриха и самоличността му - Абдул Балут, на 21 години.

Абдул Балут СНИМКА: РОЙТЕРС

Смята се, че “един или повече хора са избягали” от автомобила след нападението, като от берлинската полиция уточняват, че е възможно Абдул

да има съучастници

Над 1000 полицаи работят по случая. Издирваният може да е “въоръжен и опасен” и ако някой го познае, не трябва да се приближава при никакви обстоятелства.

Според в. "Цайт" няколко души са задържани по случая. Част от тях обаче били освободени, докато други остават в ареста. Ако полицията не повдигне обвинения, те трябва да бъдат пуснати след 48 часа.

Балут,

който е роден в Германия

през 2004 г., е от ливански произход, а майка му е получила германско гражданство през 2002 г. Извършил редица престъпления в миналото и е осъден на една година и 10 месеца затвор, но присъдата е била заменена с условна.

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринд заяви, че Абдул е бил радикализиран. Според местни издания 21-годишният мъж е поддръжник на групировката “Ислямска държава” (ИДИЛ) и в миналото се е опитвал да се присъедини към нея, но не успял. Пътувал до Ливан през 2025 г. и е бил арестуван при завръщането си в Берлин. Твърди се, че е бил в предварителен арест до май 2026 г. и е бил

задължен да участва в програма за дерадикализация

Вътрешният министър отбеляза, че “всичко, което виждаме дотук, показва, че сме преживели

ислямистка терористична атака”

Разкри още, че след като блъснал участниците в прайда с колата си, заподозреният “нападнал тълпата с някакъв вид острие, вероятно мачете”, при което ранил тежко няколко души.

Кметът на Берлин Кай Вегнер заяви в X, че “събитието в подкрепа на един толерантен и мирен Берлин беше подложено на най-брутална атака”. И допълни: “Берлин е градът на свободата, а днес нашата свобода беше атакувана по най-ужасен начин”. Вегнер изрази надежда, че полицията и службите за сигурност водят разследването “с пълна скорост”.

Запитан за сигурността по време на гейпарада, Вегнер увери, че тя е била на много високо ниво на самия прайд и именно поради това нападението се е случило на няколкостотин метра от самия фестивал.

Министър Добринд увери, че властите остават нащрек, тъй като “не можем да изключим възможността за атаки имитации”. И използва момента да благодари на “всички смели хора, които се намесиха, за да няма още жертви”.

Канцлерът Мерц беше категоричен, че Германия е “отворена и свободолюбива страна”, която ще брани това. Мнозина лидери изказаха своята съпричастност с Германия и осъдиха тежкото нападение. Шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен отбеляза, че прайдът е “символ на свобода, достойнство и равенство - основните ценности на ЕС”. И допълни: “Всеки човек трябва да може да живее, да обича и да отстоява правата си без страх”.

Пред Би Би Си ЛГБТ+ блогърът Джулиан Митиг, който беше част от гейпарада, заяви, че той вече никога няма да бъде същият: “Винаги ще има преди и след”.